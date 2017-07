Actualidade

Mais de 2,4 milhões de pessoas visitaram museus, palácios e monumentos nacionais do país no primeiro semestre de 2017, num aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior, anunciou hoje a Direção-Geral do Património Cultural.

Num comunicado hoje divulgado sobre o balanço dos visitantes do primeiro semestre, a liderar os mais visitados espaços geridos pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) surge o Mosteiro dos Jerónimos, com 570.889 visitantes, a seguir a Torre de Belém, com 324.572, depois o Mosteiro da Batalha, com 205.300 visitantes, e logo a seguir o Palácio Nacional de Mafra, com 178.189 entradas.

O museu mais visitado no primeiro semestre do ano foi o Museu Nacional dos Coches com 168.905 visitantes.