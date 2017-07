Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou prejuízos de 50 milhões de euros no primeiro semestre, o que compara com os 205 milhões de euros negativos registados entre janeiro e junho de 2016, divulgou hoje o banco público.

No início da conferência de imprensa, em Lisboa, o presidente executivo do banco, Paulo Macedo, considerou que os resultados dos primeiros seis meses de 2017 "estão em linha com o plano estratégico".

Na apresentação de resultados, a CGD destacou a evolução dos resultados de exploração 'core' (margem financeira mais os resultados de serviços e comissões e menos os custos de estrutura recorrentes), que foi de 303 milhões de euros até junho (acima dos 173 milhões de euros do primeiro semestre de 2016), que justifica com o crescimento da margem financeira e a redução de custos.