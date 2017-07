Actualidade

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, manifestou hoje a sua confiança na capacidade do líder, Filipe Nyusi, em levar o partido para "triunfos futuros", numa referência às eleições autárquicas de 2018 e gerais de 2019.

"O Comité Central da Frelimo confia na capacidade de o camarada Filipe Jacinto Nyusi conduzir o partido a triunfos futuros", refere uma moção de saudação do partido no poder lida hoje no encerramento da VI Sessão Ordinária do Comité Central da Frelimo.

Na mensagem, proferida por Dulce Canhenga, quadro do partido no poder, o Comité Central não refere explicitamente se Filipe Nyusi será o candidato às eleições presidenciais de 2019, tentando um segundo mandato, depois de ter ganho em 2014.