A Sonae Capital fechou o primeiro semestre do ano com um prejuízo de 3,93 milhões de euros, quando em igual período de 2016 havia registado 9,82 milhões de euros de lucro.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae Capital informa também que o EBITDA (resultados líquidos antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) avançou 3,6% no período em análise, de 5,49 milhões de euros para 5,69 milhões de euros.

Já o volume de negócios consolidado do grupo no primeiro semestre de 2017 ascendeu a 75,5 milhões de euros, registando um decréscimo de 4,7% face ao período entre janeiro e junho do ano anterior (79,2 milhões de euros).