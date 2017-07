Actualidade

O Novo Banco fechou o primeiro semestre com 5.706 trabalhadores no primeiro semestre deste ano, menos 390 pessoas do que no final do ano passado, segundo anunciou hoje a empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo os resultados do primeiro semestre, o Novo Banco tinha 5.706 trabalhadores em junho de 2017, menos 390 (ou 6,4%) do que em dezembro de 2016 e menos 619 pessoas (ou 9,8%) do que em junho do ano passado.

Do total de funcionários do Novo Banco, 5.321 trabalhavam na rede interna e 385 na rede internacional.