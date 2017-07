Actualidade

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse hoje que o banco cobra menos comissões do que outros bancos, estimando que 500 mil clientes ficarão isentos de comissões de conta.

Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados semestrais, hoje em Lisboa, Paulo Macedo recusou a intenção do banco público de aumentar os encargos dos pensionistas, tendo afirmado que "a Caixa não introduziu qualquer comissão para reformados" nas recentes alterações de preçário e de mudança de pacotes de serviços.

O gestor acrescentou que, após as mudanças feitas nos serviços oferecidos pelo banco, as isenções de comissões irão abranger "cerca de 500 mil pensões segundo as contas preliminares, de um universo de 900 mil pensões pagas" através do banco. As isenções são aplicadas tendo em conta a idade do cliente e valor da pensão.