O ministro da Defesa do Brasil, Raul Jungmann, informou hoje que o Governo vai mobilizar quase dez mil elementos das forças militares e de segurança para tentar conter o aumento da criminalidade no estado do Rio de Janeiro.

Após a autorização do envio de Forças Armadas para aquele estado brasileiro, decretada pelo Presidente, Michel Temer, o ministro da Defesa anunciou, em conferência de imprensa, que serão destacados 8,5 mil militares, 620 elementos da Força Nacional - uma tropa de elite do Governo Federal -, 380 agentes da Polícia Rodoviária Federal e outros 740 polícias que já atuavam no Rio de Janeiro.

O ministro afirmou que o foco inicial das operações se concentrará na região metropolitana da capital, apesar de o decreto assinado pelo Presidente ser válido para todo o estado.