Autárquicas

O candidato do PSD à Câmara Municipal de Anadia, Litério Marques, atual vereador e ex-presidente da autarquia, denunciou na noite de sexta-feira diversas situações que podem eventualmente configurar crimes, protagonizadas por autarcas e diretores municipais.

Litério Marques, que presidiu à autarquia de Anadia durante 16 anos e é vereador do atual executivo - concorreu nas listas de um movimento independente que venceu as eleições em 2013 mas com o qual se incompatibilizou - afirmou, no discurso de apresentação da sua candidatura, que a atual presidente de Câmara "distribuiu o poder por altos funcionários da Câmara" que "não foram eleitos", exortando a autarca a fiscalizar as ações dos diretores camarários

"É ver onde vai o trabalhador, se leva o carro da Câmara e fica com ele lá por casa", declarou Litério Marques, acrescentando que em Anadia "as pessoas levam o carro [da Câmara] para casa, todos os dias, andam com os seus familiares ao fim de semana e não vi nenhum despacho da presidente a autorizá-los".