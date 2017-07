Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem intenção de assinar um projeto de lei aprovado pelo Congresso que endurece as sanções contra a Rússia, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders.

Num comunicado, Sanders indicou que Trump já reviu a "versão final" do projeto, está de acordo com ele e "tem intenção de o assinar".

O projeto endurece as sanções contra a Rússia devido à sua alegada interferência nas eleições de novembro nos Estados Unidos, as suas ações na Ucrânia e na Síria, e as suas violações de direitos humanos, e vai limitar a capacidade de Trump de as levantar sem aprovação do Congresso.