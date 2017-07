Actualidade

O Governo sul-coreano condenou hoje duramente o novo lançamento de um míssil intercontinental (ICBM) realizado pela Coreia do Norte e alertou que o regime vai enfrentar "isolamento diplomático e pressão económica" se continuar a realizar testes de armamento.

"O Governo condena duramente esta última provocação, que constitui uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e representa uma grave ameaça para a paz e segurança, não apenas na região, mas em todo o planeta", explicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano em comunicado.

"A Coreia do Norte devia ter em mente que o que vai obter com as suas contínuas provocações será apenas isolamento diplomático e pressão económica", acrescenta o comunicado.