Incêndios

O incêndio em Abrunhosa do Mato, no distrito de Viseu, que tinha reacendido na sexta-feira, entrou esta madrugada em resolução, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O fogo deflagrou na quarta-feira e encontrava-se dominado na quinta-feira, mas acabou por reacender na sexta-feira. No entanto, pelas 04:20 estava já em fase de conclusão, estando ainda no local 160 operacionais e 51 meios terrestes.

Segundo a ANPC, um fogo em conclusão é um "incêndio extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio".