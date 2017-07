Actualidade

O cantor e músico norte-americano Gregory Porter vai hoje atuar com a Orquestra Sinfónica do Porto, num concerto de entrada gratuita a ter lugar na praça Guilhermina Suggia, em Matosinhos, a partir das 22:00.

"A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música volta a encontrar-se com um dos nomes mais sonantes do jazz mundial, o inconfundível Gregory Porter", recorda a Casa da Música em relação a um concerto que acontece dois anos depois de o mau tempo ter impedido o artista de atuar naquele mesmo espaço em Matosinhos, num espetáculo que acabou por acontecer na sala do Porto.

A Casa da Música lembra que "o cantor norte-americano, que funde elementos de jazz, blues, gospel e soul, recebeu dois Grammy Awards na categoria de Melhor Álbum de Jazz Vocal, primeiro com 'Liquid Spirit' em 2014 e mais recentemente com 'Take Me to the Alley' (2017)".