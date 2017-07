Actualidade

A Coleção Miró, com 85 peças do artista catalão provenientes do antigo Banco Português de Negócios, será exposta no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, a partir de 08 de setembro, revelou hoje fonte oficial à agência Lusa.

A exposição, que inaugura a 07 de setembro, abrindo ao público no dia seguinte, é organizada conjuntamente pelo Ministério da Cultura, através da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), e pela Fundação de Serralves.

Intitulada "Joan Miró: Materialidade e Metamorfose", a mostra foi apresentada pela primeira vez na Casa de Serralves, no Porto, entre outubro de 2016 e junho deste ano, onde recebeu um total de 240.048 visitantes, indicaram à Lusa fontes da DGPC e da Fundação de Serralves.