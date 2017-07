Venezuela

Dezenas de operacionais encapuzados do Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin) detiveram na sexta-feira um autarca opositor no oeste da Venezuela, enquanto funcionários municipais tocavam o hino nacional, com os braços no ar em gesto de protesto.

Os agentes entraram na Câmara Municipal de Iribarren, em Barquisimeto, estado de Lara, depois de o Supremo Tribunal destituir e ordenar a detenção do autarca, Alfredo Ramos, num processo usado também contra outros responsáveis que permitiram protestos nas suas jurisdições.

Algumas testemunhas divulgaram vídeos no Twitter que mostram os trabalhadores municipais a entoar o hino nacional e a tentar proteger Ramos, que o tribunal máximo da Venezuela condenou a 15 meses de prisão.