Há três anos, saído da escola de cinema, Pedro Cabeleira começou a fazer a primeira longa-metragem, porque queria sentir-se realizador. "Verão Danado", feito sem recursos e com uma energia juvenil, estreia-se agora no Festival de Locarno.

O festival suíço começa na quarta-feira e Pedro Cabeleira, 25 anos, vai lá estar para mostrar "Verão Danado" na competição "Cineastas do presente", dedicada a primeiras obras. O prémio máximo, para melhor realizador, tem um valor monetário de 35 mil euros.

Em entrevista à agência Lusa, Pedro Cabeleira mostrou-se entusiasmado com a seleção para Locarno - "é do caraças estar lá!" -, mas para ele o mais importante foi ter conseguido fazer o filme, ao longo de três anos, quase sem dinheiro e com a carolice de atores e técnicos.