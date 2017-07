Actualidade

O aumento dos índices de criminalidade transformou o Rio de Janeiro de "cidade maravilhosa" num lugar cada vez mais parecido com uma zona de guerra, onde a população aplaude a presença do exército para pacificar as ruas.

Na última sexta-feira, o Governo do Brasil formalizou, por meio de um decreto presidencial, o envio de 10 mil elementos militares e policiais para a capital carioca com objetivo de conter o avanço da violência.

Em entrevista à Lusa, Ana Carolina Chaves, publicitária, de 34 anos que mora no Rio há mais de 10 anos, contou que a população da cidade está refém da violência.