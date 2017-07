Actualidade

O piloto de longo curso Alfredo Mendonça será o novo líder do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), depois de ter vencido as eleições para os corpos sociais do sindicato com 66,15% dos votos.

As eleições para os corpos sociais do SPAC decorreram entre segunda-feira (24 de julho) e sexta-feira (28 de julho, sendo que a lista B obteve maior número de votos, 424 (66,15%), derrotando assim a lista A, David Paes, que assumiu a direção nos últimos dois anos, que conseguiu 217 votos (33,85%).

"Em face dos votos apurados, a lista B foi eleita para o proximo biénio e tomará posse dia 10 de Agosto, salvo impugnação", segundo uma comunicação aos associados a que a agência Lusa teve acesso.