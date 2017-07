Incêndios

A Marinha enviou esta madrugada para Nisa, concelho de Portalegre, 58 Fuzileiros e 14 viaturas para prestarem apoio à população atingida pelos incêndios e aos militares no terreno, foi hoje anunciado.

Os fuzileiros, pertencentes à Força de Reação Imediata, têm como "missão principal prestar apoio à população de Nisa, realizando ações de patrulha para a consolidação da extinção e vigilância ativa pós-rescaldo, em estreita colaboração com as corporações de bombeiros e meios da Proteção Civil no local", adianta a Marinha em comunicado.

Da parte da tarde juntar-se-ão mais militares da Marinha para apoio de serviços, nomeadamente uma cozinha de campanha e um posto avançado de saúde com uma equipa medica, para garantir a sustentação logística e o apoio médico dos militares no terreno.