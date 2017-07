Actualidade

A Estrada Nacional 251 está hoje cortada nos dois sentidos devido a uma colisão de veículos na localidade de Volta do Vale, na freguesia do Couço, no concelho de Coruche, disse à Lusa uma fonte da GNR.

"O acidente, que ocorreu cerca das 11:45 na Estrada Nacional 251, junto à localidade de Volta do Vale, fez dois feridos", adiantou a mesma fonte.

No local, está um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).