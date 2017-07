Actualidade

A PSP do Porto anunciou hoje a detenção de 11 pessoas, duas das quais pela posse de armas proibidas, oito por conduzirem alcoolizadas e uma por desobediência, nos concelhos do Porto, Valongo, Vila do Conde e Póvoa de Varzim.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP esclarece que este foi o resultado de uma operação desenvolvida entre as 21:00 de sexta-feira e as 07:00 de hoje e que se traduziu na fiscalização de 312 condutores e respetivas viaturas.

Para além das detenções, a PSP apreendeu "duas armas proibidas", designadamente "uma soqueira e um bastão extensível", bem como haxixe suficiente para 18 doses individuais e três documentos de automóveis.