Actualidade

Um grupo de homens armados atacou hoje a casa do vice-presidente do Quénia, William Ruto, a dez dias de eleições gerais que se anunciam tensas, segundo fontes policiais.

Ruto e a sua família não estavam presentes na casa na região de Eldoret (noroeste do Quénia) no momento do ataque, cujos motivos são desconhecidos.

Segundo informou à France Presse uma fonte que pediu anonimato, um polícia ficou gravemente ferido no ataque.