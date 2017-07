Actualidade

O Sporting anunciou hoje que chegou a acordo com o clube turco do Goztepe para a transferência do guarda-redes Beto.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Goztepe AS, para a cedência definitiva do jogador Beto Pimparel", refere o Sporting em comunicado.

O guarda-redes internacional português chegou ao Sporting na época passada, proveniente dos espanhóis do Sevilha, mas apenas foi utilizado em nove jogos das diferentes competições, com a baliza 'leonina' a ser entregue a Rui Patrício.