Actualidade

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou o lançamento de mais um míssil balístico intercontinental pela Coreia do Norte na sexta-feira, divulgou hoje a Rádio ONU.

Guterres afirmou, num comunicado citado pela Rádio ONU, que mais uma vez trata-se de uma violação da Coreia do Norte às resoluções do Conselho de Segurança.

O secretário-geral das Nações Unidas enfatizou que a liderança norte-coreana deve cumprir plenamente as suas obrigações e trabalhar com a comunidade internacional para resolver as questões pendentes na península coreana.