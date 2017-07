Actualidade

O presidente do grupo Impresa, Francisco Pinto Balsemão, afirmou hoje, na cidade da Praia, que a exclusão de canais televisivos do grupo em Angola é um "problema" do país que espera ver "bem resolvido".

"É um problema angolano que gostava que fosse bem resolvido", disse Pinto Balsemão à agência Lusa na cidade da Praia, à margem da sua participação numa conversa sobre democracia e governação com o ex-primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves.

A 14 de março, a Zap interrompeu a difusão dos canais SIC Internacional e SIC Notícias nos mercados de Angola e Moçambique, o que aconteceu depois de o canal português ter divulgado reportagens críticas ao regime de Luanda.