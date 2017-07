Actualidade

O Benfica foi hoje derrotado pelo Arsenal, por 5-2, no seu primeiro jogo da Emirates Cup, torneio quadrangular de futebol que se disputa em Londres e que junta ainda as equipas do Sevilha e do Leipzig.

Os tetracampeões portugueses inauguraram o marcador, por Cervi (11 minutos), mas a equipa da casa deu a volta com um 'bis' de Walcott (24 e 32), antes de Salvio repor a igualdade antes do intervalo (39). Na segunda parte, Lisandro, com um autogolo (51), Giroud (64) e Iwobi (70) completaram o resultado.

Num torneio em que, além dos três pontos por vitória e um por empate, é atribuído um ponto por cada golo marcado, a Arsenal lidera a classificação, com oito pontos, enquanto o Sevilha, de Espanha, é segundo com quatro, depois de ter batido os alemães do Leipzig, por 1-0, e o Benfica é terceiro, com dois.