Venezuela

A procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega Díaz, advertiu hoje para o risco de a Assembleia Nacional Constituinte (ANC), cuja eleição decorre este domingo, representar "um sistema personalista e totalitário", numa entrevista ao jornal digital local Crónica Uno.

"Este domingo, vai decidir-se se continuamos a existir como república ou se se instaura um sistema personalista e totalitário", afirmou hoje a responsável, que se opõe a um processo para redigir uma nova Carta Magna, que classificou recentemente como "um atropelo".

"Estamos a jogar o futuro do país, a existência do Estado de Direito, tal como o conhecemos desde a segunda metade do século XX. Com os seus acertos e erros, o sistema democrático é o que nos permite dirimir as nossas diferenças de forma civilizada", considerou.