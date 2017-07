Actualidade

O Sporting derrotou hoje os italianos da Fiorentina, por 1-0, na disputa da sexta edição do Troféu Cinco Violinos, em Lisboa, no último jogo de pré-época dos 'leões' antes do arranque da I Liga de futebol.

No Estádio José Alvalade, o holandês Bas Dost, melhor marcador do campeonato português na época passada, apontou o único golo da partida, aos 26 minutos, depois de o árbitro ter recorrido ao vídeo-árbitro para validar o lance inicialmente anulado por fora de jogo.

Depois de concluir a preparação com o três vitórias, um empate e quatro derrotas, o Sporting disputa o jogo de abertura do campeonato 2017/18 a 06 de agosto, no terreno do recém-promovido Desportivo das Aves.