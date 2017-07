Venezuela

A oposição chamou os venezuelanos a bloquearem hoje as ruas dos 23 estados da Venezuela, para reduzir a participação nas eleições para a Assembleia Constituinte e poder desmascarar o governo que falará em "milhões de votos".

"Um bloqueio nacional contra a ditadura ao longo do país. Devemos levantar-nos e demonstrar que não vamos deixar de lutar", disse o vice-presidente do parlamento venezuelano, Freddy Guevara, em conferência de imprensa que teve lugar na Praça de Los Palos Grandes, no leste Caracas, durante a qual explicou que a intenção é deslegitimar o processo, com baixa participação, e "desmascarar" o Governo que poderá dizer que houve milhões de votos.

"Independentemente da fraude, não vamos dobrar a coluna", frisou.