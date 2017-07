Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou no sábado a China de inação face à Coreia do Norte, após o lançamento de um novo míssil balístico intercontinental, considerando que Pequim poderia "facilmente resolver o problema".

"Estou muito dececionado com a China. Os nossos antigos líderes, ingénuos, permitiram-lhes fazer centenas de milhares de milhões de dólares por ano em comércio e, no entanto, não fazem nada por nós em relação à Coreia do Norte", escreveu na rede social Twitter.

"Não permitiremos que isto continue. A China poderia facilmente resolver este problema!", acrescentou.