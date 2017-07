Actualidade

A polícia filipina informou que um presidente de câmara que tinha sido listado pelo Presidente do país como estando ligado a drogas ilegais foi morto numa operação no sul do país, juntamente com outras seis pessoas.

A polícia explicou que os agentes iam apresentar mandados de captura a Reynaldo Parojinog, à sua filha, que era vice-presidente da câmara, e a quatro outros oficiais da cidade de Ozamiz, no domingo de manhã, quando os suspeitos abriram fogo.

O chefe da polícia, Timoteo Pacleb, disse que Parojinog e seis familiares e guarda-costas morreram durante a troca de tiros.