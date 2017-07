Actualidade

Um camião abandonado onde se encontravam 178 migrantes da América Central foi encontrado no sábado no estado mexicano de Veracruz, informaram as autoridades estaduais.

Os migrantes, que queriam chegar aos Estados Unidos, foram abandonados pelos traficantes no interior de um semirreboque, informou a polícia de Veracruz em comunicado.

Quando se aperceberam que tinham sido abandonados, os migrantes saíram do camião "porque tinham fome". Decidiram, então, caminhar e chegaram a cidade de Tantima, onde os habitantes lhes deram de comer.