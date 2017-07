Actualidade

Um camião abandonado com 178 imigrantes da América Central foi descoberto hoje no estado de Vera Cruz, no leste do México, informaram as autoridades estaduais.

Os imigrantes, que queriam chegar aos Estados Unidos, foram abandonados pelos traficantes dentro de um semirreboque, disse a polícia do estado num comunicado.

Quando perceberam que haviam sido abandonados pelos traficantes, os imigrantes saíram do camião "porque estavam com fome". Caminharam e chegaram à cidade de Tantima, onde as pessoas lhes deram comida e água.