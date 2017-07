Actualidade

Uma "alta comédia, com uma função crítica" é como o encenador António Pires define a peça "Ubu rei" que o Teatro do Bairro estreia, na quinta-feira, no Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa.

Uma peça que que o encenador escolheu por considerar que se coaduna muito bem com o museu, "um espaço fragmentário que tem muito a ver com o movimento artístico de que este texto do dramaturgo francês Alfred Jarry (1873-1907) é precursor", mas também porque lhe permitiu "fazer a caricatura de um ditador", explicou António Pires à agência Lusa.

Quando escolheu fazer "Ubu rei", António Pires nunca pensou que seria uma peça "tão atual, tão pertinente na comparação com o que se passa no mundo".