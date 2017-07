Actualidade

As forças policiais de elite do Quénia, depois de um cerco de quase 20 horas, mataram hoje um homem que havia invadido a casa do vice-presidente do país, William Ruto, num ataque que aconteceu em circunstâncias ainda por serem esclarecidas.

O chefe da polícia do Quénia, Joseph Boinnet, anunciou que hoje pela manhã um homem foi morto a tiros na propriedade do vice-presidente, num incidente que começou no sábado.

"A situação está sob controlo", disse Boinnet.