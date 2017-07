Actualidade

Caracas, 30 jul - As urnas para as eleições da Assembleia Constituinte na Venezuela abriram hoje às 06:00 horas locais (11:00 horas em Lisboa), num sufrágio marcado pela polémica e que está a ser alvo de protestos da oposição do país.

As urnas para as eleições foram abertas com o Presidente Nicolás Maduro a depositar o seu voto, que foi transmitido pela televisão estatal venezuelana VTV, poucos minutos depois das 06:00 horas locais (11:00 horas em Lisboa).

São chamados a votar mais de 19,8 milhões de venezuelanos nestas eleições.