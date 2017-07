Actualidade

Um jovem despareceu no mar em Porto da Cruz, Machico, Madeira, depois de ter sido arrastado por uma onda, confirmou hoje o comandante da Zona Marítima da região, capitão de mar e guerra Silva Ribeiro.

"O jovem encontrava-se a pescar, juntamente com outro, caranguejos na enseada a norte da baía do Porto da Cruz [cais da Furna] quando uma onda os arrastou para o mar, um conseguiu regressar a terra mas o outro encontra-se desaparecido", explicou Silva Ribeiro.

O alerta foi dado pelas 01:30, as buscas estão a ser feitas pela Marinha portuguesa com duas embarcações e um navio patrulha, pelo SANAS - Associação Madeirense de Socorro no Mar com uma e pelo helicóptero das FAP.