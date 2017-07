Venezuela

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi o primeiro a votar para as eleições da Assembleia Nacional Constituinte, declarando que quis ser o primeiro a dar o voto pela paz, soberania e independência da Venezuela.

"Quis ser o primeiro a dar o voto para a paz, a soberania e a independência da Venezuela (...). Hoje é um dia histórico", disse Maduro depois de votar diante de alguns convidados internacionais que foram convidados pelo Conselho Nacional de Eleições (CNE) para observar o sufrágio.

Maduro votou poucos minutos depois das 06:00 horas locais (11:00 horas em Lisboa), sendo que o seu voto transmitido pela televisão estatal venezuelana VTV, que logo passou imagens do arranque das votações em vários centros eleitorais no interior do país.