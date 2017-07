Actualidade

As duas dezenas de empresas portuguesas representadas na 33.ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA) tentaram, nos últimos dias, mostrar a presença no mercado, apesar da crise angolana, mais do que negócios imediatos como acontecia no passado.

A missão portuguesa naquela que é a maior feira multissetorial de Angola, que não se realizou em 2016 devido à crise económica, financeira e cambial no país, esteve a cargo da Associação Empresarial de Portugal (AEP), sendo novamente a mais representativa entre as comitivas estrangeiras.

Sob o lema "Diversificar a economia e potenciar a produção nacional, visando uma Angola autossuficiente e exportadora", a feira, que fecha hoje portas, ao fim de cinco dias, contou com uma área de exposição menor e menos expositores.