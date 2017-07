Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, disse hoje que a estabilidade política em Portugal mede-se pelo cumprimento dos compromissos e pela ideia de que a política traz soluções às pessoas em vez de lhes criar problemas.

"Enquanto no quadro parlamentar cumprirmos todos a nossa parte, e o BE cumpre, para que todos os dias tenhamos soluções para as pessoas e não criar novos problemas, digamos que a estabilidade parlamentar está também assegurada", enfatizou a líder bloquista.

A líder bloquista comentava no concelho de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, a entrevista do Presidente da República ao Diário de Notícias, em que afirma que "os partidos da área do governo têm de decidir, a cada momento, se querem durar ou não até ao fim da legislatura"