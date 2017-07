Venezuela

O secretário de Relações Internacionais do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) considerou hoje que a "fuga em frente" do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ao não desconvocar as eleições para uma nova Assembleia Constituinte, leva o seu país ao "precipício".

Em comunicado, Héctor Gómez denunciou a "irresponsabilidade" de Maduro por manter a convocatória para as eleições de hoje (para eleger os novos membros de uma Assembleia Constituinte que depois vão reescrever a Constituição) e fez um apelo "à calma, para que a jornada de hoje não volte a acabar em tragédia".

Para o responsável do PSOE, estas eleições "não contam com nenhuma legitimidade democrática, porque quebram o princípio do voto universal". Por outro lado, acusou, também "subvertem a própria Constituição Bolivariana, além de carecer de apoio da comunidade internacional".