Actualidade

Os serviços de informações do Iraque informaram hoje que frustraram as tentativas do grupo do Estado Islâmico (EI) em atacar santuários xiitas e o seu líder espiritual.

O plano de EI era o de lançar uma série de ataques suicidas em santuários xiitas nas cidades de Karbala e Najaf e também contra o 'ayatollah' Ali al-Sistani, disseram dois oficiais dos serviços de informações do Iraque à agência de notícias Associated Press (AP).

Os ataques aéreos simultâneos das forças aéreas iraquianas e russas, há duas semanas, atingiram os locais que abrigavam os terroristas suicidas na cidade iraquiana de Qaim e na área de Mayadeen, na Síria, ambos sob o controle de EI.