Actualidade

Um dos grandes desafios do Centro Pedagógico e Científico de Língua Portuguesa (CPCLP) do Instituto Politécnico de Macau é garantir a manutenção, com qualidade científica, da rede que ajudou a criar entre universidades chinesas.

"Temos entre oito a 10 anos pela frente para mostrarmos aquilo de que somos capazes", afirmou à Lusa o diretor do CPCLP do IPM, Carlos André.

Nesse período, as universidades chinesas terão "pelo menos 10 ou 12" professores doutorados em estudos de língua portuguesa. Atualmente há um doutorado, "portanto o xadrez muda", disse.