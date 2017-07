Actualidade

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse hoje que os emigrantes animam a economia nacional nesta altura do ano e as suas poupanças têm aumentado, o que mostra a confiança que continuam a ter no país.

"Todos temos a experiência do regresso dos emigrantes neste período do ano e sabemos bem que eles aproveitam para tratar de muitos dos assuntos relativos às suas vidas e aos seus investimentos que têm em Portugal, e é por isso que ocorre um acréscimo de procura nos setores do urbanismo nas Câmaras Municipais nesta altura do ano", disse hoje à agência Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

O governante falava na fronteira de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, onde, acompanhado pelo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, deu as boas vindas aos emigrantes que entram em Portugal para gozo de um período de férias.