Actualidade

O Benfica perdeu hoje com os alemães do Leipzig por 2-0, terminando assim em quarto e último lugar a Emirates Cup em futebol, que juntou em Londres ainda o Arsenal e o Sevilha, que discutem o triunfo.

Os defesas Halstenberg (12) e Compper (53) fizeram os golos do conjunto germânico que, tal como o Benfica, atuou com as suas segundas linhas.

No sábado, o Benfica tinha perdido 5-2 com o Arsenal e o Leipzig foi derrotado pelo Sevilha por 1-0.