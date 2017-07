Incêndios

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou hoje à tarde o concelho de Nisa, Portalegre, fustigado por três incêndios florestais na última semana, onde elogiou o papel dos bombeiros, forças armadas e de voluntários.

Marcelo Rebelo de Sousa começou por visitar a cantina do centro escolar da vila de Nisa, onde foram servidas as refeições aos bombeiros e militares empenhados no combate às chamas, tendo elogiado o "papel cívico" dos voluntários, além de se mostrar "impressionado" com a organização, "num espaço de tempo muito concentrado" de quatro dias.

"Há muita gente a necessitar e mais voluntários do que eu tinha pensado", disse, considerando que, no que respeita aos incêndios em Portugal, se está em tempo de "consolidar a situação".