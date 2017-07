Incêndios

Sete meios aéreos e 211 operacionais, apoiados por 56 viaturas, estão a combater um incêndio que está a lavrar desde as 14:56 de hoje numa zona florestal de Tondela, Viseu, informou a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Em declarações à Lusa, Patrícia Gaspar, adjunta do comando de operações da ANPC, disse que as chamas estão a lavrar numa zona de povoamento florestal, com eucalipto e algum mato, sem existirem, de momento, povoações em risco.

"A povoação de São Miguel de Outeiro chegou a estar na linha de propagação mas está fora de perigo", indicou a fonte da ANPC.