Venezuela

Cerca de 60 pessoas, entre venezuelanos lusodescendentes e cidadãos portugueses solidários, manifestaram-se hoje em frente à estátua de Simón Bolívar, em Lisboa, contra a eleição que decorre na Venezuela para eleger os membros de uma nova Assembleia Constituinte.

Cerca das 17:00 estavam concentrados em frente à estátua do libertador da América Latina, na Avenida da Liberdade, mais de 60 venezuelanos, vestidos a rigor com camisolas e bonés tricolores com as cores da bandeira venezuelana (amarelo, azul e vermelho). Muitos traziam bandeiras do seu país e cartazes com dizeres como "#stopmaduro", "liberdade" e "Não é isto repressão?".

O protesto foi convocado pela Associação Civil de Venezuelanos em Lisboa (Venexos).