Venezuela

Os protestos ocorridos no domingo na Venezuela por causa das eleições para a Assembleia Constituinte causaram oito mortos e 64 detidos, segundo a organização não governamental Foro Penal Venezuelano e o Ministério Público.

Na rede social Twitter, aquela organização não governamental escreveu que as detenções ocorreram em vários locais do país, incluindo Caracas, precisando que trinta das detenções ocorreram no estado de Zulia e outroas cincoem Mérida e Monagas.

O Ministério Público dá conta que oito pessoas morreram em consequência dos protestos anti-governo, mas a coligação opositora Mesa da Unidade Democrática diz são 14 as vítimas mortais.