Actualidade

A Coreia do Norte festejou o lançamento de um míssil intercontinental na sexta-feira com um banquete, onde estiveram o líder Kim Jong-un e a mulher, Ri Sol-ju, foi hoje noticiado.

O banquete decorreu no domingo, em Pyongyang, com a participação de Ri Man-gon, vice-presidente do comité central do Partido dos Trabalhadores, e Kim Rak-gyon, comandante da força estratégica de mísseis, indicaram o diário norte-coreano Rodong Sinmun e a agência noticiosa oficial KCNA.

Durante o evento, atuaram uma orquestra e um coro.