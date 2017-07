Venezuela

Dez pessoas, incluindo dois adolescentes de 13 e 17 anos, morreram no domingo, na Venezuela, na violência que acompanhou a eleição da Assembleia Constituinte decidida pelo Presidente Nicolas Maduro, indicou o Ministério Público.

Quatro pessoas morreram no estado de Tachira (oeste), na fronteira com a Colômbia, durante manifestações.

Três homens foram mortos no estado de Merida (oeste, um no estado de Lara (norte), um no estado de Zulia (norte) e um dirigente da oposição no estado de Sucre (norte), indicou num novo balanço o Ministério Público venezuelano.